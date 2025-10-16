ETV Bharat / lifestyle

ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

DIWALI 2025 DATE
ਦਿਵਾਲੀ (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 16, 2025 at 10:04 AM IST

ਦਿਵਾਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਸਜਾਵਟਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਰੰਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਝਿਲਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਕੁਝ ਖਤਰੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਅਤੇ ਦਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟਾਕੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਿਉਂ ਹਨ?

ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ:-

  1. ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ (ਖੰਘ, ਘਰਘਰਾਹਟ, ਦਮਾ ਦੇ ਦੌਰੇ)
  2. ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ (ਲਾਲੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ)
  3. ਗਲੇ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
  4. ਦਮਾ, ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ:-

  1. ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਟਿੰਨੀਟਸ (ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣਾ)
  2. ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ)
  3. ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ

ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ: ਜੇਕਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਟਾਕੇ ਗੰਭੀਰ ਜਲਣ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ:-

  1. ਪੈਨਿਕ ਹਮਲੇ
  2. ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
  3. ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ, ਜਲ-ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ?

  1. ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
  2. ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ
  3. ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ
  4. ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹੋ
  5. ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ
  6. ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ​​ਤੇਜ਼ ਖੰਘ ਜਾਂ ਜਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:-

  1. ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਹਵਾਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਓ।
  2. ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
  3. ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ
  4. ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

