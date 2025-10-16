ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਚਮਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ? ਅਪਣਾ ਲਓ ਇਹ 8 ਸੁਝਾਅ
ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਚਮਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
Published : October 16, 2025 at 3:55 PM IST
FESTIVE GLOW BEST SKINCARE TIPS: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਿਵਾਲੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਚਮਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਚਮਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਕਲੀਨਜ਼ਰ: ਇੱਕ ਕੋਮਲ, ਸਲਫੇਟ-ਮੁਕਤ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਤਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਮੜੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਐਕਸਫੋਲੀਏਟ: ਐਕਸਫੋਲੀਏਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੱਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ AHAs ਜਾਂ BHAs ਵਾਲੇ ਕੋਮਲ ਸਕ੍ਰੱਬ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਐਕਸਫੋਲੀਏਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ: ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹਲਕੇ ਨਾਨ-ਕਾਮੇਡੋਜੈਨਿਕ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਚਮੜੀ ਦੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸੀਰਮ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਮਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ: ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 30 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ SPF ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੌਡ-ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸੀਰਮ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸੀਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਤਣਾਅ: ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਮੜੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਾ, ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤਣਾਅ-ਸੰਬੰਧੀ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਮੜੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਭੋਜਨ: ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਰੇ, ਅਨਾਰ, ਪਪੀਤਾ, ਅਮਰੂਦ ਅਤੇ ਅੰਬ ਵਰਗੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫੇਸ ਮਾਸਕ: ਘਰੇਲੂ ਬਣੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਕੋਮਲ ਚਮੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਏਗਾ ਜਦਕਿ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਓਟਮੀਲ ਮਾਸਕ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। DIY ਮਾਸਕ ਬਜਟ-ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
