ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਵਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹ 6 ਕੰਮ

ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਵਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

HAIR CARE TIPS
ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 24, 2026 at 1:19 PM IST

ਹਰ ਕੋਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਇਹ 6 ਕੰਮ

  1. ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਰਮ ਕੰਘੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚੋ।
  2. ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਗਨ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵਰਗੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਚਿਪਚਿਪਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।
  3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸਿਰਹਾਣੇ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਲ ਝੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੌਣਾ ਸਹੀਂ ਹੈ।
  4. ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਕਵਰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਸ਼ਮ ਜਾਂ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਕਵਰ ਵਰਤੋ। ਇਹ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਗੜਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀਦਾਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  5. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੌਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਣ ਨਾਲ ਵਾਲ ਝੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਹਾਣੇ ਗਿੱਲੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਰਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
  6. ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਅਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੇਅਰ ਮਾਸਕ ਚੁਣੋ। ਸਵੇਰੇ ਮਾਸਕ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਝੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4387693/

