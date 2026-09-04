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ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜਾਣੋ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਨਮੀ ਅਤੇ ਗਿੱਲਾਪਣ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਫੰਗਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਧੱਫੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

MONSOON HYGIENE FOR WOMEN
MONSOON HYGIENE FOR WOMEN (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 4, 2026 at 10:34 AM IST

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ਮਾਨਸੂਨ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫੰਗਲ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਮੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਫੰਗਸ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਧੱਫੜ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸਾਲ ਭਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨੇਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ, ਟੈਂਪਨ ਜਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਕੱਪ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਮੀ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।-ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਨਿਧੀ ਸ਼ਰਮਾ ਚੌਹਾਨ

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ?

ਸਹੀ ਕੱਪੜੇ: ਸਹੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਢਿੱਲੇ-ਫਿਟਿੰਗ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਸੂਤੀ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਹਵਾ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਤੰਗ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੱਪੜੇ ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਨਮੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ: ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖੋ। ਸੁਗੰਧਿਤ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਨੀ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਸੁੱਕਾ ਦਿਓ ਪਰ ਰਗੜੋ ਨਹੀਂ।

ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰੋ: ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕਾ ਪੀਰੀਅਡਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੋਨੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ?

ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਜਲੀ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਡਿਸਚਾਰਜ, ਬਦਬੂ, ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ, ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪੇਡੂ ਲਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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TAGGED:

MENSTRUAL HYGIENE IN RAINY SEASON
ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਸਹੀ ਕੱਪੜੇ
MONSOON HYGIENE FOR WOMEN

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