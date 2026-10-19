ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਿਓਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਓ
ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁੰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Published : October 19, 2026 at 4:08 PM IST
Dussehra 2026: ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰਾ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰਾ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰਾ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੂਰਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ਼ਮੀ ਤਿਥੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:50 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:11 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਬੁਰਾਈ 'ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਝੂਠ 'ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰ ਰਾਕਸ਼ਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-ਡਾ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋਤਸ਼ੀ
ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ?
- ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੋ: ਇਹ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਓਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਪੂਜਾ ਕਰੋ: ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਹਵਨ ਕਰੋ: ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਹਵਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਲਈ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
- ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ: ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
- ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੋ: ਇਸ ਤਿਓਹਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ: ਇਸ ਤਿਓਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਰਾਮਚਰਿਤਮਾਨਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ: ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਰਾਮਚਰਿਤਮਾਨਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਕੱਪੜੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਧੋਤੀ, ਕੁੜਤਾ, ਸਾੜੀ ਜਾਂ ਸਾਦੇ ਸਫੈਦ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੌਲ, ਗੇਂਹੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਧਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-