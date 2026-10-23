ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਪਾਲਣਾ
ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Published : October 23, 2026 at 1:48 PM IST
ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਅਕਸਰ ਲੁਕਵੇਂ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਫਰਸ਼ਾਂ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰਟੌਪਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੂੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ?
- ਭਾਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰੇਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੂੜ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੌਸਮ-ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੀਲੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਧੂੜ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
- ਧੂੜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਤਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਡੋਰਮੈਟ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੋਰਮੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
- ਸੋਫੇ ਦੇ ਕੁਸ਼ਨ, ਮੈਟ, ਬੈੱਡਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੜ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਏਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਫੈਲ ਜਾਣਗੇ।
- ਏਸੀ ਫਿਲਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
- ਚਾਹ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝੋ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਚਾ ਮਾਰੋ।
- ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਪਤਲੀ ਧੂੜ-ਰੋਧਕ ਜਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਧੂੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਗਲੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮੋਟੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
- ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਰਾਗ ਵਰਗੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੌਦੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਬੁਰਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਤਰੇੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੂੜ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।