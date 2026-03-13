ਕੀ ਹੁਣ ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ LPG ਸਿਲੰਡਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਗੈਸ?
LPG ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Published : March 13, 2026 at 10:20 AM IST
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਇਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ...
ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
- ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਬਰਨਰ ਦੇ ਛੇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।
- ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰੋ।
- ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਗਿੱਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਸੁੱਕੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗੈਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪ
- ਗੈਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁੱਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਘਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁੱਕਰ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਸਟੋਵ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅੱਗ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਡੋਸਾ, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈੱਫਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
