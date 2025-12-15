ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਗਲਤ ਅਸਰ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ
ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : December 15, 2025 at 4:09 PM IST
MORNING HEALTH MISTAKES: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ?
ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਲੇਟਣਾ: ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਲੇਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾਵਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।
ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ: ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਚੁਣਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਛੱਡੋ: ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕਮਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਫੀਲਡਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੂਡ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਹਰਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹਿਲਾਉਣ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰਨ, ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ।
