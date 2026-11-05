ਧਨਤੇਰਸ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ?
ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : November 5, 2026 at 3:40 PM IST
ਧਨਤੇਰਸ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ। ਧਨਤੇਰਸ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਧਨਵੰਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਯੂਰਵੇਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਧਨਵੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੂਰਵੇਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਧਨਵੰਤਰੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਧਨਵੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਭਗਵਾਨ ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਯਮਰਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੋਣਾ, ਚਾਂਦੀ, ਭਾਂਡੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏ। ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ ਧਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਧਨਤੇਰਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯਮਰਾਜ ਲਈ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੱਖਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਮਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ?
- ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਜਾਓ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਾਫ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ, ਟੁੱਟੀ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ।
- ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਸੋਣਾ ਖਰੀਦਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੋਣਾ, ਚਾਂਦੀ, ਧਾਤੂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਸਿੱਕੇ, ਦੀਵੇ, ਝਾੜੂ ਜਾਂ ਧਨੀਏ ਦੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਭਾਂਡਾ ਘਰ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੌਲ, ਖੰਡ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿਓ।
- ਇਸ ਦਿਨ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ। ਭਗਵਾਨ ਯਮ ਲਈ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਧਨਤੇਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ।
- ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਣ, ਕੱਪੜੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
- ਘਰ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ?
- ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਕੂ, ਕੈਂਚੀ, ਬਲੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂੀਆਂ, ਕੱਚ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਸਿਰੇਮਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੇ ਜਾਂ ਚੱਪਲ ਜਾਂ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਭਾਂਡਾ ਲਿਆਉਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ।
- ਇਸ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ ਚੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰਜ ਲੈ ਕੇ ਸੋਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
- ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਲ ਕੱਟਣਾ, ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੂੰ ਕੱਟਣਾ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਲ ਧੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਕਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਮਾਹਰ ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਵਾਸਤੁ' ਸੁਸਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਦਿਨ ਜੂਆ ਨਾ ਖੋਡੇ।
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