ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ! ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ
ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : November 4, 2025 at 12:19 PM IST
FOODS TO EAT WHEN ANXIOUS: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡਣਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਗਲਤ ਖੁਰਾਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ, ਚਿੜਚਿੜੇਪਨ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕੋਚ ਨਿਧੀ ਨਾਹਟਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਊਰਜਾ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। -ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕੋਚ ਨਿਧੀ ਨਾਹਟਾ
ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ
- ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਟੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਚਿੱਟਾ ਬਰੈੱਡ, ਪੈਨਕੇਕ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ
- ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਪਾਲਕ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ, ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਓਟਸ, ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਫਲ਼ੀਦਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
- ਸਹੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਚਾਹ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਦੀਨਾ, ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਓ।
- ਦਿਨ ਭਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨਾਹਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਫੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।-ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕੋਚ ਨਿਧੀ ਨਾਹਟਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-