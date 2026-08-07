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ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਗੈਸ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ

ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਗੈਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

GAS STOVE SAFETY TIPS
GAS STOVE SAFETY TIPS (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 7, 2026 at 12:09 PM IST

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ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਦਤ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਆਦਿ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੈਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ?

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਬੋਤਲਾਂ, ਚਮਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੈਸ ਦੀ ਗਰਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੱਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੈਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ: ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਘਿਓ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕੈਨ ਅਕਸਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਗੈਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਐਰੋਸੋਲ ਸਪਰੇਅ ਕੈਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਫਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਠੰਢੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਗਜ਼, ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ, ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਫੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੱਲ ਉਡਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ।

ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗੈਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੈਸ ਦੀ ਗਰਮੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੇਤਲੀਆਂ, ਮਿਕਸਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

  1. ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾ ਛੱਡੋ।
  2. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ।
  3. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
  4. ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।
  5. ਗੈਸ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ।

ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਰ ਸਾਲ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। WHO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਫੀਸਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, 23 ਫੀਸਦੀ ਸਟ੍ਰੋਕ, 21 ਫੀਸਦੀ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, 19 ਫੀਸਦੀ COPD ਅਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 76.3 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 209 ਮਿੰਟ (3.29 ਘੰਟੇ) ਬਿਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?

  1. ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।
  2. ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
  3. ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
  4. ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ ਅਤੇ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
  5. ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  6. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

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