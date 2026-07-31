ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਣੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਣੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀਂ ਹੈ?
Published : July 31, 2026 at 10:54 AM IST
ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਣੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਬਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਖਿਡੌਣੇ ਸਣੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਮਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਹੇ ਕਮਰਾ ਉੱਪਰੋ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪਰ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਅਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਧੂੜ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੀੜੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸਮਾਨ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਸੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਬਦਬੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। NCBI ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਦੇ ਡੱਬੇ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਮੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੱਬੇ ਨਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੀੜੇ ਵੀ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਕੰਬਲ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸਿਰਹਾਣੇ: ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੰਬਲ, ਸਿਰਹਾਣੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਧੂੜ ਅਤੇ ਨਮੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਦਬੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਦਮਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਗ ਜਾਂ ਏਅਰਟਾਈਟ ਕੰਟੈਨਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਜੁੱਤੇ-ਚੱਪਲ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਨ: ਬਾਹਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ, ਧੂੜ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਬੂ ਆਏਗੀ ਸਗੋਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਰੈਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼, ਫੋਟੋ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ: ਸਨੈਕ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਦੇਂ ਵੀ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਸਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਕੀੜੀਆਂ, ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਵਰਗੇ ਕੀੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ, ਧੂੜ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਆਉਣ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
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