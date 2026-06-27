ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਣੋ

ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਣੋ
ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਚਾਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : June 27, 2026 at 2:10 PM IST
TIPS FOR A HEALTHY MARRIED LIFE: ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਕਲਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਚੰਗਾਂ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ: ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਅਨੁਭਵਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ: ਮਾਹਰ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ, ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਤੀ ਚਰਚਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ: ਮਾਹਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਜਾਵਟ ਦੋਵਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੇਗਾ।
ਡੇਟ ਨਾਈਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਡਿਨਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ: ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਮੈਸੇਜ: ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਨਮਦਿਨ ਜਾਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ, ਦਿਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਕੰਮ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ।
ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿਓ: ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਅਸਹਿਮਤੀਵਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਲੜਾਈ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣਾ ਸਭ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
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