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ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈੈ।

EARLY STAGES OF PREGNANCY SYMPTOMS
EARLY STAGES OF PREGNANCY SYMPTOMS (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 9, 2026 at 1:55 PM IST

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EARLY STAGES OF PREGNANCY SYMPTOMS: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁਕਵਾਂ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਧਦਾ ਢਿੱਡ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੱਠ ਦਰਦ, ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ?

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ, ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਢੁਕਵਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਈਵੀਐਫ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰਿਖ

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਭਰਪੂਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਢੁਕਵਾਂ ਆਰਾਮ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਰਾਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਢੁਕਵੇਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਥਕਾਵਟ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਸੈਰਾਂ, ਕੋਮਲ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕਸਰਤਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

  1. ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਣੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਬੈਠੋ ਜਾਂ ਲੇਟ ਜਾਓ। ਥਕਾਵਟ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
  2. ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੇਟਣਾ: ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੇਟਣ ਨਾਲ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ) ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  3. ਹਾਈਡ੍ਰੇਟਿਡ ਰਹੋ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 10 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ: ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਇਰਨ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  5. ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ: ਸੌਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ।

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EARLY STAGES OF PREGNANCY SYMPTOMS

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