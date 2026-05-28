ਲੀਚੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਧਿਆਨ, ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਲੀਚੀ ਖਾਣਾ ਸਹੀਂ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੀਚੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

BENEFITS AND SIDE EFFECTS OF LITCHI
ਲੀਚੀ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ? (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 28, 2026 at 12:16 PM IST

ਤਰਬੂਜ ਅਤੇ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਲੀਚੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੀਚੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਫਾਈਬਰ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 8 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਚੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲੀਚੀ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ?

ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੀਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੀਚੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੀਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੀਚੀ ਦੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੀਚੀ ਕਦੋਂ, ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣੀ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲੀਚੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਲੀਚੀ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 10-12 ਲੀਚੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 6-8 ਲੀਚੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਲੀਚੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਜੂਸ ਅਤੇ ਡੱਬਾਬੰਦ ​​ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਖੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੀਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ

ਯੂਐਸ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਲੀਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:-

ਪਾਣੀ - 81.7 ਗ੍ਰਾਮ, ਊਰਜਾ - 66 ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ - 0.8 ਗ੍ਰਾਮ, ਚਰਬੀ - 0.4 ਗ੍ਰਾਮ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ - 16.5 ਗ੍ਰਾਮ, ਫਾਈਬਰ - 1.3 ਗ੍ਰਾਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ - 5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ - 10 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਚੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਲੀਚੀ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੀਚੀ ਖਾਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਚੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਗੈਸ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੀਚੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ

ਲੀਚੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੀਚੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਲੀਚੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਖਾਓ। ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

