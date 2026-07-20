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ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋਗੇ ਧਿਆਨ, ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਸਮਾਨ!

ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

TIPS TO REDUCE BILL IN SUPERMARKETS
TIPS TO REDUCE BILL IN SUPERMARKETS (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 20, 2026 at 2:31 PM IST

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ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸਦਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ?

ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਓ: ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਨੈਕਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਚ-ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਓ: ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦਾ ਲੇਆਉਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਿਣਤੀ: ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੈੱਕਆਉਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਜਾਂ ਬਜਟਿੰਗ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਆਫ਼ਰਸ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਫ਼ਰਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੈਕੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ।

ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ?: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਮ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਜਾਓ।

ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

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