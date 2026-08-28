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ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

BEACH SAFETY TIPS
BEACH SAFETY TIPS (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 28, 2026 at 1:44 PM IST

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BEACH SAFETY TIPS: ਹਲਕੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੰਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ?

  1. ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਢਿੱਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਣਨ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਟੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੇ।
  2. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੋਪੀ, ਛੱਤਰੀ ਅਤੇ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣੋ। ਲੰਬੇ ਦੁਪੱਟੇ, ਢਿੱਲੇ ਸਕਾਰਫ਼, ਭਾਰੀ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸਲਿੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
  4. ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਨਹਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ, ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰ ਵੱਲੋ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
  5. ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਓ, ਤਾਂਕਿ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੇ।
  6. ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤਰੁੰਤ ਬਦਲ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੰਢੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
  7. ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਦਮਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  8. ਜੇਕਰ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਿਰਦਰਦ, ਜੀਅ ਮਚਲਾਉਣਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ, ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਠੰਢੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।
  9. ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ।
  10. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ।
  11. ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਫਗਾਰਡ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੈਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  12. ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਵੱਲ ਤੈਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਤੈਰਨਾ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
  13. ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਈਫ ਜੈਕੇਟ ਪਹਿਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਲਾਈਫ ਜੈਕੇਟ ਸਹੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋ। ਮਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੈਕੇਟ ਪਹਿਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੈਠਣ, ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਜਾਂ ਸੈਲਫ਼ੀ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋ।

ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ?

  1. ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ
  2. ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐਨਕਾਂ
  3. ਟੋਪੀ
  4. ਵਾਧੂ ਕੱਪੜੇ
  5. ਤੋਲੀਆ
  6. ਫੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸ ਲਈ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਕਵਰ
  7. ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਫਸਟ ਐਡ ਬਾਕਸ

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PLANNING A TRIP TO THE SEASIDE
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ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਘੁੰਮਣ
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