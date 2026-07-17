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ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ

ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ 16 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੁਰੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

JAGANNATH PURI RATH YATRA DATES
JAGANNATH PURI RATH YATRA DATES (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 17, 2026 at 2:07 PM IST

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ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ

  1. ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭੀੜ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ, ਆਵਾਜਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  2. ਮੁੱਖ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਾ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਭਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਾਮ ਲਈ ਹਲਕੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  4. ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਲਟ, ਬਟੂਏ ਅਤੇ ਬੈਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  5. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਰੋਡ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  6. ਪੁਰੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭੋਜਨ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਹਾਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  7. ਮਹਾਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਲਾਨੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉੜੀਆ ਪਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਨੈਕਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਸਟਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਅਮੀਰ ਭੋਜਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  8. ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਕਸਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  9. ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਹੋਟਲ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਬੀਚਫ੍ਰੰਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  10. ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2-3 ਦਿਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।
  11. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ VIP ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ।
  12. ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੀਚ, ਗੁੰਡੀਚਾ ਮੰਦਿਰ, ਨੇੜਲੇ ਕੋਨਾਰਕ ਸੂਰਜ ਮੰਦਿਰ (ਲਗਭਗ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ) ਅਤੇ ਚਿਲਿਕਾ ਝੀਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

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JAGANNATH PURI RATH YATRA DATES

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