ਸੇਬ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਧੋਖਾ
ਸੇਬ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : September 30, 2026 at 12:27 PM IST
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਚਮਕੀਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਸੇਬ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੁਆਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬ ਦਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਜੂਸੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੇਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੈਕਸ ਜਾਂ ਮੋਮ ਦੀ ਪਰਤ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚਮਕੀਲੇ ਤਾਂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਸ ਦਿਖਾਵਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਸੇਬ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕੁਝ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਰਸੀਲੇ ਸੇਬ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੇਬ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
- ਭਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ: ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਸੇਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸੇਬ ਆਪਣੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੇਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖੇ ਪਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੇਬ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਅਤੇ ਬੇਸਵਾਦ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਓਹੀ ਸੇਬ ਚੁਣੋ ਜੋ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਲੱਗੇ।
- ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਖੋ: ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਸੇਬ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਡੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੇਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਬ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸੇਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ: ਸਿਰਫ਼ ਲਾਲ ਰੰਗ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੀ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਧੁੱਪ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਲ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਦਬਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਛਿਲਕਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਫਲ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਰਮ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਫਲ ਖਰਾਬ ਹੈ।
- ਡੰਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਸੇਬ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਡੰਡੀ ਉਸਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੇ ਸੇਬ ਦੀ ਡੰਡੀ ਹਲਕੀ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੰਡੀ ਸੁੱਕ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਡੰਡੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਿਖੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਫਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ: ਸੇਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਥਪਥਪਾਉਣ 'ਤੇ ਠੋਸ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਲ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਥਪਥਪਾਉਣ 'ਤੇ ਖੋਖਲੀ, ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਵਰਗੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਬ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਹੈ।
- ਚਮਕੀਲੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸੇਬ ਚੁਣੋ, ਜੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਲੱਗਣ, ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੰਗੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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