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ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ 2026: ਮੂਰਤੀ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹ 5 ਗੱਲਾਂ

ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

GANESH CHATURTHI 2026
GANESH CHATURTHI 2026 (getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 8, 2026 at 12:31 PM IST

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ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਨਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ

ਦ੍ਰਿਕ ਪੰਚਾਂਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਸਮੇਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:06 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:44 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ 25 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ?

  • ਸਹੀਂ ਰੰਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਚੁਣੋ: ਵਾਸਤੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਲਈ ਪੀਲੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
  • ਆਸਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ: ਵਾਸਤੂ ਮਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ: ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

ਵਾਸਤੂ ਮਾਹਰ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ, ਉੱਤਰੀ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਘਰ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ, ਗੈਰਾਜ, ਬੈੱਡਰੂਮ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

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