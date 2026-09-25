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ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ ਚੈੱਕ

ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

HOW TO REPAIR PRESSURE COOKER
HOW TO REPAIR PRESSURE COOKER (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 25, 2026 at 10:49 AM IST

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ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਓਵਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫ੍ਰਾਈਅਰ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਲੂ ਉਬਾਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਖਿਚੜੀ ਜਾਂ ਪੁਲਾਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਸ ਸੀਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਆਮ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਗੈਸਕੇਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ - ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਢੱਕਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਬੜ ਦੀ ਗੈਸਕੇਟ ਸਹੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਬੜ ਦੀ ਰਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਫ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਜਲਦੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੈਸਕੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ।

ਭਾਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਸਿਟੀ - ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਢੱਕਣ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਛੋਟੀ ਸੀਟੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਣ ਜਾਂ ਸਟਾਰਚ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ) ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਭਾਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਵਾ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚਾਕੂ ਜਾਂ ਸੂਈ ਨਾਲ ਖੁਦ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਫ਼ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਭਾਫ਼ ਸੀਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੈਸਕੇਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਣ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਸਕੇਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਢੱਕਣ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਭਾਫ਼ ਬਣਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਨਾ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਭਰੋ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ

ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਚਿਪਕ ਅਤੇ ਸੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਕਵਾਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਰਨਰ ਦੇ ਛੇਕ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਟ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਕਰ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਨਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਥਿਰ ਲਾਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਬੇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਕਰ ਸਟੋਵਟੌਪ 'ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਬੇਸ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ ਬੇਸ ਵਾਲੇ ਕੁੱਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ।

ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ

ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਪਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਲੇ, ਰਾਜਮਾ ਜਾਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭਿਓਏ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

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ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ
HOW TO REPAIR PRESSURE COOKER

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