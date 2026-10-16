ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਓ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : October 16, 2026 at 4:48 PM IST
FOOD AVOID IN KIDNEY DISEASE: ਸੁਪਰਫੂਡ ਜਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਭੋਜਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਾਰਕਰ ਡੇਟਾ ਕੀ ਹਨ, ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੁਜਾਤਾ ਸਟੀਫਨ, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ
ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੜਾਅ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਖੁਰਾਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੜਾਅ 3b ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸੂਚੀਆਂ 'ਤੇ।-ਡਾ. ਸੁਜਾਤਾ ਸਟੀਫਨ, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ: ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੁਦਰਤੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਨਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫਲ: ਕੇਲੇ, ਸੰਤਰੇ, ਮਿੱਠੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਅਨਾਰ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਜੂਰ ਜਾਂ ਸੌਗੀ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (CKD) ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜੂਸ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ: ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਦਾਲਾਂ, ਰਾਜਮਾ ਅਤੇ ਛੋਲੇ: ਇਹ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ ਦਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਪਨੀਰ: ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਟੋਰਾ ਦਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਗਿਰੀਦਾਰ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ - ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਤਿਲ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਬਾਜਰਾ - ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਰੇ ਚੌਲ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਨਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਾਹਰ ਅਕਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਟਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਘੱਟ-ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲਾ ਲੂਣ - ਘੱਟ-ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲਾ ਲੂਣ ਇੱਕ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਕੇ ਲੂਣ ਜਾਂ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ
- ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਓ।
- ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਿਓ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ।
- ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਵੱਡੇ ਕਟੋਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ ਕਟੋਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਵੰਡੋ।
- ਖਾਣੇ ਦੇ ਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
- ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੂਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੰਬੂ, ਅਦਰਕ, ਲਸਣ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ
- ਕੱਦੂ
- ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ
- ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ
- ਸੇਬ
- ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ
- ਪਪੀਤਾ
- ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ
- ਅੰਡੇ ਦੀ ਸਫ਼ੈਦੀ
ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਕੁਝ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਧੜਕਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਹਰ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਸਧਾਰਨ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਲੂਣ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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