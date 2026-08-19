ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਪੀਓ ਇਹ ਚਾਹ, ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : August 19, 2026 at 10:59 AM IST
ਜੇਕਰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪਿਊਰੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਗੁਰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈਪਰਯੂਰੀਸੀਮੀਆ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਠੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਗਠੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਸਰਤ, ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਨੀਂਦ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਫਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।-ਡਾ. ਕਸ਼ਿਤਿਜ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ
ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ
- ਹਿਬਿਸਕਸ ਚਾਹ: ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਬਿਸਕਸ ਦੀ ਚਾਹ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਡਰਿੰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਦਵਾਈ ਦਾ ਤਰੁੰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿਬਿਸਕਸ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੋ, ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲਓ ਅਤੇ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਪੀਓ।
- ਡੈਂਡੇਲੀਅਨ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੈਂਡੇਲੀਅਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਬ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਂਡੇਲੀਅਨ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੈਂਡੇਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੈਂਡੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੈਂਥਾਈਨ ਆਕਸੀਡੇਸ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੈਂਡੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਇਸਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੀ ਕੇ ਵਧੀਆਂ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਅਜਵਾਇਨ: ਅਜਵਾਇਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ, ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ।
- ਅਦਰਕ: ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਜਾਂ ਅਦਰਕ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਤੇ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕੇਲਾ: ਰੋਜ਼ ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸਹੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਫਾਈਬਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ, ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਕੱਦੂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕਾ: ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।
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