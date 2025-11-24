ETV Bharat / lifestyle

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ

ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

CALCIUM DEFICIENCY DISEASES
CALCIUM DEFICIENCY DISEASES (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 24, 2025 at 12:24 PM IST

4 Min Read
ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਗਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਦਿਲ ਸਮੇਤ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਰਮੋਨ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੈੱਲ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਅਤੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਲਕੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਕਮੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਣਾਅ, ਬੁਢਾਪਾ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੁਕਵੇਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕੋ।

ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈਪੋਕੈਲਸੀਮੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜ ਹੈ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ, ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਵਾਲ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖੋਜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਕੈਲਸੀਮੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਚਾਨਕ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੱਛਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਕੜਵੱਲ: ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲਜੁਲ ਦੌਰਾਨ ਪੱਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ, ਬਾਹਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਝਰਨਾਹਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਸਗੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ: ਘੱਟ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਭੁੱਲਣ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭੁਰਭੁਰਾ ਨਹੁੰ: ਨਹੁੰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੁੰ ਭੁਰਭੁਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ।

ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸੜਨਾ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪਰਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਾਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਬਲ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਧੱਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਾਰਕਿੰਸਨ'ਸ ਰੋਗ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਸਨ'ਸ ਰੋਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਸਨ'ਸ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਘਮ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾ. ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਸੀ. ਗੋਂਕਾਲਵਸ ਨੇ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਸਨ'ਸ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗਠੀਆ: ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਠੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ: ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਐਰੀਥਮੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲਈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਲਾਦ, ਬਦਾਮ, ਸੋਇਆ ਉਤਪਾਦ, ਟੋਫੂ ਅਤੇ ਪਨੀਰ, ਸੈਲਮਨ ਅਤੇ ਸਾਰਡੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆਦਿ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

