ETV Bharat / lifestyle

ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਜਾਂ ਕੂਲਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਮਾਨਸੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਏਸੀ ਅਤੇ ਕੂਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

AC OR COOLER WHICH IS BETTER
AC OR COOLER WHICH IS BETTER (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 16, 2026 at 1:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਨਮੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਏਸੀ ਅਤੇ ਕੂਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੀ ਵਰਤਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ਕੂਲਰ ਜਾਂ ਏਸੀ: ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਅਤੇ ਚਿਪਚਿਪਾਪਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਏਸੀ ਕੂਲਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵਾਧੂ ਨਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੂਲਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਫ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਚਿਪਚਿਪਾ ਅਤੇ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਖੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਹਰ ਏਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੂਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਖਾ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੂਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖਿੜਕੀ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂਕਿ ਨਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੇ।

ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਏਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਨੂੰ 'ਡਰਾਈ ਮੋਡ' ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਡ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 25°C ਅਤੇ 26°C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਏਸੀ 16°C ਅਤੇ 18°C ​​ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 24°C ਅਤੇ 26°C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਕੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਮਾਹਿਰ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਨੂੰ 24°C 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। AC ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 6 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ AC ਨੂੰ 24°C 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। AC ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 24°C ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

AC OR COOLER WHICH IS BETTER
AC VS COOLER IN MONSOON SEASON
TIPS USING AN AIR CONDITIONER
AC VS COOLER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.