ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ, ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹ 5 ਕੰਮ
ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : November 4, 2025 at 1:29 PM IST
ਗਲਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰ ਵਧਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੰਟਿਆਬੱਧੀ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ। ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਮ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਚ ਅਲੇਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਲੋਰੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਸਰਤ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਵੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਜੀਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।-ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਚ ਅਲੇਵ
ਫਿਟਨੈਸ ਕੋਚ ਅਲੇਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,"ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।" ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ,"ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਪੰਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਸੇਬ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕਾ: ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਜਾਂ ਸੇਬ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅੰਤੜੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।
ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਧੁੱਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧੁੱਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਸਰਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯੋਗਾ, ਡਾਂਸ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੜਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਰਗਰ ਜਾਂ ਚਿਪਸ ਨਾ ਖਾਓ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਲੋਰੀ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨੈਕ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ, ਲਾਲਸਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਘਟਾ ਕੇ ਭਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ: ਤਣਾਅ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
