ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ? ਜਾਣ ਲਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : October 21, 2026 at 12:26 PM IST
KARWA CHAUTH 2026: ਕਰਵਾ ਚੌਥ 2026 ਇਸ ਸਾਲ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਓਹਾਰ ਵਿਆਹਿਆ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਆਰ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਬੰਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਨਿਰਜਲਾ ਵਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਅਰਦਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਰਵਾ ਚੌਥ 2026 'ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ?
- ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਗੀ ਨਾਲ ਕਰੋ: ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੱਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਗੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਰਵਾਇਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ: ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਲਾਲ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸਿੰਦੂਰ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਲ, ਗੁਲਾਬੀ ਜਾਂ ਸੁਨਹਿਰੇ ਚਮਕੀਲੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।
- ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ: ਸ਼ਰਧਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਕਰਵਾ ਚੌਥ 2026 ਕੀ ਹੈ?
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋ ਇਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਥਾ, ਆਪਸੀ ਜੁੜਾਅ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ, ਸੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
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