ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

JAPANESE VS INDIAN FOOD
ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 7, 2025 at 3:15 PM IST

3 Min Read
ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ

2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 84.8 ਸਾਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 72.48 ਤੋਂ 70.82 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ?

NCBI ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਤੇਲ-ਪਾਣੀ: ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਤਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤਲਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਪਚਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ: ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕ 'ਹਾਰਾ ਹਾਚੀ ਬੂ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 80% ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ।

ਓਮੇਗਾ 3 ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਕਾਏ ਗਏ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਪਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚਰਬੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਖਮੀਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਡਲੀ ਅਤੇ ਡੋਸਾ) ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ-3 ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕ ਫਰਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਕੇ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ: ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ​​ਦਾ ਖਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

