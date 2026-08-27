ਭਰਾ-ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਧੇਗਾ ਹੋਰ ਪਿਆਰ

ਭਰਾ-ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਧੇਗਾ ਹੋਰ ਪਿਆਰ
ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਰਾ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : August 27, 2026 at 3:00 PM IST
ਰੱਖੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਓਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈ ਖਿਲਾਉਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਅਸਤ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ।
- ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਤੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।
- ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਿਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਹੈ।
- ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਕੱਢੋ: ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਧਾਏਗੀ।
ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ ਬਣਾਓ: ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ, ਖਾਣੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰੋ। ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ: ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ: ਭਰਾ-ਭੈਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਖਾਸ ਹਨ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ: ਜਦੋ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋਗੇ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ: ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੱਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-