ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਸਾਲ ਭਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ

ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਸਾਲ ਭਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ
ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : November 8, 2026 at 12:37 PM IST
ਦਿਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਦੌਲਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼, ਭਗਵਾਨ ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। - ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ , ਜੋਤਸ਼ੀ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ?
- ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ - ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ - ਦਿਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਲਾਈਟਾਂ, ਰੰਗੋਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜਾਵਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਹਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਰੰਗੋਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰੋ - ਦਿਵਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ।
- ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ - ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਲਈ ਮੰਤਰ ਹੈ: "ਓਮ ਹ੍ਰੀਮ ਸ਼੍ਰੀਮ ਲਕਸ਼ਮੀਭਯੋ ਨਮਹਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ 11 ਵਾਰ ਜਾਪ ਕਰੋ।
- ਗੋਮਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ - 11 ਗੋਮਤੀ ਚੱਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਲਦੀ ਲਗਾਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਮਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
- ਸ਼ੁਭ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ - ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਸਵਾਸਤਿਕ ਅਤੇ ਓਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ, ਅੰਬ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਜਾਓ।
- ਇਸ ਦਿਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ - ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।