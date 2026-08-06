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ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ

ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

SAWAN FIRST SOMWAR 2026
ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 6, 2026 at 12:28 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਉਣ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 28 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਟੁੱਟ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਚੰਗੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਡਾ.ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰੋ: ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੁਧ, ਘਿਓ, ਦਹੀ, ਗੰਗਾਜਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲਪਾਤਰਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਜਾ ਕਰੋ: ਸਾਉਣ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਜਾ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਲਦੀ ਧੂਪ ਸਟਿਕਸ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਆਉਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੰਗਲਾ ਗੌਰੀ ਵਰਤ: ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾ ਗੌਰੀ ਵਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਰਸਮ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ: ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਉਣ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਪਿਆਜ, ਲਸਣ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋੜਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲੋਕ ਨਾਚ, ਭਜਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਵਰਗੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

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