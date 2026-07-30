ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਚ ਜਾਣੋ
ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : July 30, 2026 at 2:21 PM IST
PRE PREGNANCY PLANNING GUIDE: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰਿਖ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਆਈਵੀਐਫ ਮਾਹਰ
ਗਰਭ-ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪੀਰੀਅਡਸ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ।-ਡਾ. ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰਿਖ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਆਈਵੀਐਫ ਮਾਹਰ
ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 30 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ।
ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ, ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅੰਡੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਰਲ ਟਿਊਬ ਨੁਕਸਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰਿਖ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਆਈਵੀਐਫ ਮਾਹਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਪੀਸੀਓਐਸ), ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਿਕਾਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਮੋਟਾਪਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ (ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਿਯਮਤ ਸੈਕਸ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਐਪਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਜਨਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤੇ
ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। 35 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪੀਰੀਅਡਸ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਭਪਾਤ, ਗੰਭੀਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦਰਦ, ਪਿਛਲੀ ਪੇਡੂ ਸਰਜਰੀ, ਮਰਦ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰਿਖ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਆਈਵੀਐਫ ਮਾਹਰ
ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਵਾਈ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਭਾਲ, ਉੱਨਤ ਭਰੂਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਇਲਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਣਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰਿਖ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਆਈਵੀਐਫ ਮਾਹਰ
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