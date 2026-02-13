ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਬੀ12 ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ

ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਬੀ12 ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਬੀ12 ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Published : February 13, 2026 at 11:01 AM IST
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਨਸਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਮੈਗਾਲੋਬਲਾਸਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੀ12 ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।
- ਆਮ ਸੀਮਾ: 200–900 pg/mL
- ਘਾਟ: 200 pg/mL ਤੋਂ ਘੱਟ
- ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ ਘੱਟ: 200–300 pg/mL
ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੇ ਆਮ ਪੱਧਰ
ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ (0-12 ਸਾਲ): ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ (NIH) ਦੇ ਡਾਇਟਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ (ODS) ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ (0-12 ਸਾਲ) ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ 250-550 pg/mL ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ B12 ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸ਼ੋਰ (13-19 ਸਾਲ): ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪੱਧਰ 300 ਤੋਂ 550 pg/mL ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ (20-59 ਸਾਲ): ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 200-900 pg/mL ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। B12 ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰਕ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
ਬਜ਼ੁਰਗ (60+ ਸਾਲ): ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੱਧਰ 300 ਤੋਂ 500 pg/mL ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ B12 ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ?
- ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ।
- ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ।
- ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੋਧਾਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ।
- ਚਮੜੀ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਪੀਲੀਆ।
- ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਸਮੂਹ।
- ਗਰਭਵਤੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ।
- 60+ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ IBS, ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੇਲੀਏਕ ਬਿਮਾਰੀ।
- ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਵੀਗਨ।
ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
- ਰੁਟੀਨ ਟੈਸਟਿੰਗ: ਹਰ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ ਪਰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ।
- ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ: ਹਰ 6-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਖੁਰਾਕ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
- ਪੂਰਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: 3-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੁਹਰਾਓ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ B12 ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
- ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ।
- ਮਾਸ, ਅੰਡੇ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
- ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਦੁੱਧ ਚੁਣੋ।
- ਪੂਰਕ ਲਓ।
- ਹਲਕੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਈ ਲਈ ਸਬਲਿੰਗੁਅਲ ਗੋਲੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਓ।
- ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਸੋਖਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ B12 ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
