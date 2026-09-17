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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀ ਕਮਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਸੁਝਾਅ

ਕਮਰ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

HABITS TO GET A SLIM WAIST
HABITS TO GET A SLIM WAIST (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 17, 2026 at 12:04 PM IST

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ਪਤਲੀ ਕਮਰ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਜਿੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਾਅ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੀ ਕਮਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਤਲੀ ਕਮਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?

ਰਾਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ: ਸੌਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਸੌ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸ, ਐਸੀਡਿਟੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਚਨ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਟਾਬੋਲੀਜ਼ਮ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਫੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਾਚਨ ਸਿਸਟਮ ਗਹਿਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਖੁਰਾਕ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?: ਪਤਲੀ ਕਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਹੋ। ਚਾਕਲੇਟ, ਬੇਕਡ ਆਈਟਮ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੰਕ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਫੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਮੋਨੋਅਨਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨੋਅਨਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫੈਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰੋ: ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਅਜਿਹੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋ।

ਕਸਰਤ ਕਰੋ: ਕਸਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਗੋ ਕਮਰ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ।

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