ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : September 14, 2026 at 1:56 PM IST
EASY WAYS TO CLEAN COPPER VESSELS: ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਹਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਗ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਗੰਦੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਰਡ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਮਕਾਇਆ ਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਲੂਣ: ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚਮਕਣ ਲੱਗਣਗੇ।
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਕੱਟੋ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁੱਕੜਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਗੰਦਗੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਰਗੜਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਂਡੇ ਨਵੇਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿਰਕਾ-ਲੂਣ: ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਕਾ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਣ ਨੂੰ ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਗੜੋ ਜਦੋ ਤੱਕ ਦਾਗ ਅਤੇ ਕਾਲਾਪਨ ਹਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਾ ਲਓ। ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਵਰਗੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗਣਗੇ।
ਕੈਚੱਪ: ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਟਮਾਟਰ ਕੈਚੱਪ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੈਚੱਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕੁਦਰਤੀ ਐਸਿਡ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਗ ਅਤੇ ਕਾਲਾਪਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੈਚੱਪ ਲਗਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਨਰਮ ਸਪੰਜ ਨਾਲ ਰਗੜੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਰਗੜੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨਵੇਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ: ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਵਰਗੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਦਾਗ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜੋ। ਫਿਰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕਾ ਲਓ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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