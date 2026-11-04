ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ
ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 4, 2026 at 10:40 AM IST
ਦਿਵਾਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੀਵੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਤਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਲਪੌਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਚੇਨਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਜਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਜੇਕਰ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਵਗਦੇ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮ 'ਤੇ ਹਲਦੀ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸੱਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਮਹਾਦੇਵਨ, ਕਿਲਪੌਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਰਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮੁਖੀ
ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਪਹਿਨਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੋਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਕੇਟ ਵਰਗੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟਾਕੇ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-ਆਲੀਆ ਹੁਸੈਨ, ਕਿਲਪੌਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਰਨਜ਼ ਐਂਡ ਟਰਾਮਾਟੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਓ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਪਟਾਕੇ ਫਟਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਟਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੂਜਾ ਪਟਾਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਆਲੀਆ ਹੁਸੈਨ, ਕਿਲਪੌਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਰਨਜ਼ ਐਂਡ ਟਰਾਮਾਟੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ, ਕੋਈ ਪੇਸਟ ਜਾਂ ਸਿਆਹੀ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਬਸ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ। ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।-ਆਲੀਆ ਹੁਸੈਨ, ਕਿਲਪੌਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਰਨਜ਼ ਐਂਡ ਟਰਾਮਾਟੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
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