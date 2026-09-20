16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਖੁਸ਼?

16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਖੁਸ਼?
ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
Published : September 20, 2026 at 12:25 PM IST
16 DAYS MAHALAKSHMI VRAT VIDHI: ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਤ ਲਗਾਤਾਰ 16 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਹੀਨੇ ਭਾਦਰਪਦ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪਖਵਾੜੇ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤ੍ਰ ਪੱਖ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਤ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਵਰਤ 16 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।-ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਾਤਾਰ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ 'ਅਰਘਿਆ' ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਸਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਧਾਗੇ 'ਤੇ ਸੋਲਾਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ, ਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਸ਼ਟੋਤਰ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵਰਤ ਅਸ਼ਵਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੁੰਭ ਜਾਂ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਕੁਝ ਸਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਬ ਜਾਂ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇਸਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਕਲਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੇਸਟ, ਹਲਦੀ ਦਾ ਪੇਸਟ ਅਤੇ ਕੁਮਕੁਮ ਨਾਲ ਮਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨੌਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਜੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ
ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੰਦੂ ਵਰਤ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪਾਂਡਵ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਭਵਿਸ਼ਯ ਪੁਰਾਣ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਰਤ ਭਾਦਰਪਦ ਸ਼ੁਕਲ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਧਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਵੀ ਰਾਧਾ (ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰੁਵ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਵਾ ਘਾਹ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਯੇਸ਼ਠਾ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣੇ?
ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਧਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:-
ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਤ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਖੀਰ ਚੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ 16 ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਦੀ ਹੈ।-ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ
ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਵੀ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕਮਲ ਅਤੇ ਪਲਾਸ਼ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਯੰਤਰ ਰੱਖੋ। ਫਲ, ਫੁੱਲ, ਧੂਪ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ, ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸਜਾਵਟ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂ ਦੇ ਘਿਓ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
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