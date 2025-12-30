31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਹ ਆਸਾਨ ਉਪਾਅ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤਿਜੋਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿਦੇ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀ?

31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਹ ਆਸਾਨ ਉਪਾਅ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤਿਜੋਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿਦੇ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀ?
ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਧਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ।
Published : December 30, 2025 at 2:49 PM IST
DHAN DE UPAY: ਸਾਲ 2025 ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ (31 ਦਸੰਬਰ) ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ (1 ਜਨਵਰੀ 2026) ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਥਾਈ ਖੁਸ਼ੀ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਰਾਹੁਲ ਡੇਅ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਰਾਹੁਲ ਡੇਅ ਅਨੁਸਾਰ,"ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਸਾਲ 2025 ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ।
ਜੋਤਸ਼ੀ ਰਾਹੁਲ ਡੇਅ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਰਸਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਧੂਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।-ਜੋਤਸ਼ੀ ਰਾਹੁਲ ਡੇਅ
ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਜੋਤਸ਼ੀ ਰਾਹੁਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਲ ਭਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।-ਜੋਤਸ਼ੀ ਰਾਹੁਲ ਡੇਅ
31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ
- ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿਓ।
- ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਹੇਠ ਰੱਖੋ।
- ਪੁਰਾਣੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
- ਘਰੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਟਾਓ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੌਦਾ ਜਾਂ ਦਰੱਖਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ।
- ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਘੜੀ ਨਾ ਰੱਖੋ।
- ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਧੂੜ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
