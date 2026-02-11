ETV Bharat / lifestyle

Promise Day ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

ਅੱਜ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ 5ਵਾਂ ਦਿਨ Promise Day ਹੈ।

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 11, 2026 at 11:21 AM IST

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ Promise Day ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। Promise Day 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।

Promise Day ਮੌਕੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀਏ?

  1. ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।
  2. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
  3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ।
  4. ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਖਾਂਗਾ।
  5. ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।
  6. ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ।
  7. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ।
  8. ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
  9. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ।
  10. ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗਾ।
  11. ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗਾ।

ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀਏ?

  1. ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
  2. ਜਦੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।
  3. ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਾਂਗਾ।
  4. ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀਏ?

  1. ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ।
  2. ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋਗੇ।
  3. ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂਗਾ।

