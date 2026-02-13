ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਹੋ? ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Published : February 13, 2026 at 2:25 PM IST
ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਹੱਡੀਆਂ, 33 ਜੋੜ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਓਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਧੋਤੇ ਠੰਢ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੈਰ ਧੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੋਡੀਆਟ੍ਰਿਸਟ ਡਾ. ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸਤਰਾ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੰਦਗੀ, ਕੀਟਾਣੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ?
- ਗੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸੌਣ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ, ਲਾਲੀ, ਛਿੱਲਣਾ, ਮਸੂੜਿਆਂ 'ਤੇ ਫਟਣਾ, ਛਾਲੇ ਅਤੇ ਸੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੁੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਪੈਰ ਆਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕੋਗੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
