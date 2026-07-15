ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ
ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Published : July 15, 2026 at 2:40 PM IST
INFERTILITY CAUSES: 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ 20 ਜਾਂ 30 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 35 ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 1.46 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ 20 ਅਤੇ 30 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਂਝਪਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪਾਚਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਬਾਂਝਪਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਬੰਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰੀਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ (ਖੰਡ) ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੋਖਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ - ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸਰੀਰ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾਂ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਉਟ, ਅੰਡੇ ਜਾਂ ਪਨੀਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਭਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ - ਦੇਰ ਰਾਤ ਖਾਣਾ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਭੁੱਖ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਘੰਟੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਐਪਸ ਦੇ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਪੀਸੀਓਐਸ) ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅੰਡੇ ਛੱਡਣ (ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ), ਅਣਚਾਹੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇੰਸੁਲਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਂਝਪਨ ਅਤੇ ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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