ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਰਦ ? ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਆਨੰਦ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : December 24, 2025 at 12:09 PM IST
BACK PAIN REMEDY: ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ।
ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੋਟਾਪਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦਿਨ ਭਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਰ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਰ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲੰਬਰ ਐਨਜਾਈਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਜਾਈਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬਰ ਐਨਜਾਈਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਟਾਂ ਤੱਕ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜਲਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਸਤਾ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਰ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਓ ਦਵਾਈ
ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਪਾਂਡੇ ਵੈਸਕੁਲਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਅਸਰ?
ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕਾਲਾਪਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਸੜਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ।
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਵਰਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡੌਪਲਰ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਲਈ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ, ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਟ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਮ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਪਲੇਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਕਸ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਮਣੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਗ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਪਲੇਕ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਟੈਂਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
