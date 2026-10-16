ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ...
ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : October 16, 2026 at 12:42 PM IST
ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁੱਕੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਇਮ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਧੋਤੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਗੜ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਗਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਸੁਲਝਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ: ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਲ ਝੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਘੀ ਕਰਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲਓ, ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਠ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਝਣਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੱਧੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਘੀ ਨਾ ਕਰੋ।
ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਗੜਨਾ: ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀ ਖੁਰਦੁਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਰਗੜ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਲ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਘੁੰਮਾਉਦੇ ਹੋਏ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ: ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲ ਚਿਪਚਿਪੇ, ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਮੋਟਾਈ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇਪਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਰਾਤ ਭਰ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ: ਤੇਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਲ ਧੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਡੈਂਡਰਫ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਭਰ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਵਾਲ ਧੋ ਲਓ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ: ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਗਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਸੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੇਲ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਸੁਲਝਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਘੁੰਮਾਉਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਸਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਵਾਲ ਧੋ ਲਓ।
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