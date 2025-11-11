ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ? ਵਰਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਰਾਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : November 11, 2025 at 3:41 PM IST
WATER HEATER ROD: ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਰਾਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਗੀਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਰਾਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ISI ਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਡ ਹੀ ਖਰੀਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟਰ ਕੋਇਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਿਲਿਕਾ ਕੋਟਿੰਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਰਾਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀਟਰ ਦੇ ਹੁੱਕ ਨਾਲ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਰਾਡ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਤਲੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਰਾਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਮਰਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹੀਟਿੰਗ ਕੋਇਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
- ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।
- ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਲਈ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੀਜ਼ਰ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2-ਇਨ-1 ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀਟਰ ਕੋਇਲ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਟਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਰਾਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
- ਸਸਤੇ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਰਾਡ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝਟਕੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਰਾਡ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ।
- ਇੱਕੋ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਰਾਡ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲੋ। ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
