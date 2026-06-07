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ਕਾਰ ਜਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਾਣੋ

ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ROAD TRAVEL PRECAUTIONS
ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 7, 2026 at 10:03 AM IST

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ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਕੇ ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਵੇਅ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਫੂਡ ਪੁਆਇਜਨਿੰਗ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ: ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਕੌੜੇ, ਸਮੋਸੇ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਪਕਵਾਨ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਕਰੀ ਸੁਆਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ: ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਫਲ ਧੂੜ, ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ. ਕੋਲੀ ਅਤੇ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ) ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪੁਆਇਜਨਿੰਗ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛਿੱਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬਿਹਤਰ: ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਸੋਡਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਿੰਕਸ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ: ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਸੀ, ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਵਰਗੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ: ਕੁਝ ਹੋਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਬਿਹਤਰ: ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹਲਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ

  1. ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨੈਕਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ।
  2. ਕਾਰ ਜਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ (DVT) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰੋ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤੁਰੋ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ ਗਿੱਟੇ ਅਤੇ ਵੱਛੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰੋ।
  3. ਢਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
  4. ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਘੁੱਟ ਭਰੋ। ਅਣਜਾਣ ਜਨਤਕ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
  5. ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਾਂ ਗੰਦਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਘੱਟ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਸਨੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਰੀਦਾਰ, ਫਲ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਨੋਲਾ ਪੈਕ ਕਰੋ।
  6. ਅਦਰਕ, ਪੁਦੀਨਾ ਜਾਂ ਮਤਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੇ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਉਪਚਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
  7. ਯੂਟੀਆਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।

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ROAD TRAVEL PRECAUTIONS

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