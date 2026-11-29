ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਲ ਝੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ (Getty Image)
Published : November 29, 2026 at 1:05 PM IST
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਠੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾਵਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਾਲ ਸੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਝੜਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਲ ਧੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਿਰ ਧੋਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਿਰ ਧੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ।
- ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ: ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕੀ, ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।
- ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਠੰਡ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਹੇਅਰ ਡ੍ਰਾਇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੇਅਰ ਡ੍ਰਾਇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਅਰ ਡ੍ਰਾਇਅਰ, ਕਰਲਰ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਹਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਲਪੇਟਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਕੰਘੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਘੀ ਵਾਲੇ ਕੰਘੀ ਲਈ।