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ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਪੀਲੀਆ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ?

ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

WAYS TO AVOID JAUNDICE IN MONSOON
WAYS TO AVOID JAUNDICE IN MONSOON (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 26, 2026 at 10:25 AM IST

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ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉੱਚ ਨਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਫਾਈ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿਗਰ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਈ ਵਰਗੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੈਜ਼ਾ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਅਤੇ ਦਸਤ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਬਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਜੂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੀਲੀਆ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਫਾਈ: ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਟ, ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਲਾਦ) ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਵੋ: ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੂਥਬਰੱਸ਼, ਰੇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ।

ਪੀਲੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਹਰ ਪੀਲੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  • ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
  • ਉਲਟੀ
  • ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
  • ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ
  • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ
  • ਫਿੱਕੀ ਟੱਟੀ
  • ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ।
  • ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
  • ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ
  • ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ
  • ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ

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