ਪਹਿਲੇ 28 ਦਿਨ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਿਆਨ?
ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : November 20, 2026 at 12:52 PM IST
ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ, ਸੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸੌਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 28 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਬੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਬੂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜਿਸਟ
ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੀਵਰ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸਾਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ।-ਡਾ. ਬੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਬੂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜਿਸਟ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ?
- ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ: ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਗਾੜਾ ਪੀਲਾ ਦੁੱਧ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਦਾ ਹੈ। myUpchar ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 12 ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ: ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਚਟਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੂਟਿੰਗ ਵਿਵਹਾਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੂਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।
- ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱਧ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਦੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲੇ।
- ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਦੁੱਧ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ: ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਓ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੈਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਿੱਲੀ ਜਾਂ ਗੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਨੈਪੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੀਂਦ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਸੁਲਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਤਲ ਪੰਘੂੜਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਹਾਣਾ, ਢਿੱਲੇ ਕੰਬਲ ਜਾਂ ਨਰਮ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸੋਫੇ ਜਾਂ ਅਰਾਮ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਗਰਮੀ, ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਗਰਭਨਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੋ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਭਰਪੂਰ ਗਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋ ਧੋ ਲਓ ਅਤੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਗਰਭਨਾਲ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ। ਲਾਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੈਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲੋ।
- ਜੁੜਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਾਸ: ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਸਪੰਰਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਸਪੰਰਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ 'ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਦਿਓ: ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਏ, ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਬੱਚਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਢਿੱਡ ਦੇ ਭਾਰ ਲਿਟਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੈਕਅੱਪ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ।
ਨਵੇਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੀਲਾਪਨ, ਜੋ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਮੋਤੀ ਵਰਗੇ ਦਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ Milia ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਸਪਾਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁੱਧ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਛਿੱਕ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਹਿਚਕੀ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆਮ ਹੈ।
- ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ?
ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਮਝ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੀਬ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ।-ਡਾ. ਬੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਬੂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜਿਸਟ
- ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 100.4°F (38°C) ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ।
- ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੀਲਾ ਪੈਣਾ
- ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣਾ
- ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋਣਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ।
- ਚਮੜੀ ਦਾ ਪੀਲਾਪਨ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾਪਨ ਫੈਲਣਾ
- ਡਾਇਪਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿੱਲਾ ਹੋਣਾ
- ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਾਲੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਹੋਣਾ।
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੌ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਓ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।-ਡਾ. ਬੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਬੂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜਿਸਟ
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਲੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕੋ ਨਾ।
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