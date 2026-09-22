ETV Bharat / lifestyle

ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸਰਜਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ?

ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸਰਜਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

GANESH VISARJAN 2026 DATE
GANESH VISARJAN 2026 DATE (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 22, 2026 at 10:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਭਗਤ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ, ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1.5ਵੇਂ, 3ਵੇਂ, 5ਵੇਂ, 6ਵੇਂ ਜਾਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 'ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਮੋਰੀਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਨੰਤ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸਰਜਣ 25 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ?

ਵਿਸਰਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਧੂਪ, ਦੀਵੇ, ਫੁੱਲ, ਦੁਰਵਾ ਘਾਹ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ। ਵਿਸਰਜਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਲਦੀ, ਸਿੰਦੂਰ ਅਤੇ ਸਾਬੁਤ ਚੌਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਵਿਸਰਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਸੁਪਾਰੀ, ਮੋਦਕ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸਰਜਨ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

  1. ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰੋ।
  2. ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ।
  3. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ।
  4. ਫਿਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ।
  5. ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ।
  6. ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ।
  7. ਵਿਸਰਜਨ ਦੇ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਣਨ ਜਾਂ ਉਸ ਰੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ?

  1. ਭੋਗ ਚੜ੍ਹਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਨਾ ਕਰੋ।
  2. ਗਣਪਤੀ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਰੀਅਲ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਓ।
  3. ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ।
  4. ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
  5. ਵਿਸਰਜਨ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਜਾਵਟ ਹਟਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।

ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸਰਜਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ

  1. ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
  2. ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ।
  3. ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਗੰਗਾਜਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਛਿੜਕੋ।
  4. ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ।
  5. ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਓ।
  6. ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਨਾਲ ਫਲ, ਦੀਵੇ, ਮੋਦਕ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਚੜ੍ਹਾਓ।
  7. ਹੁਣ ਗਣੇਸ਼ ਚਾਲੀਸਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ।
  8. ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਲਓ, ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਓ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫੋੜੋ ਅਤੇ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰ ਦਿਓ।

ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਸਰਜਨ ਮਨਾਓ। ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

GANESH VISARJAN 2026
HOW TO PERFORM GANESH VISARJAN
GANESH VISARJAN SAFETY GUIDELINES
GANESH VISARJAN
GANESH VISARJAN 2026 DATE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.