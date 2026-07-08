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ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਣੋ

ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

FATTY LIVER PATIENTS NOT EAT
FATTY LIVER PATIENTS NOT EAT (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 8, 2026 at 10:25 AM IST

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ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਟੇਜ 4 ਸਿਰੋਸਿਸ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ 4 ਸਿਰੋਸਿਸ ਲਈ ਦੋ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਸਟੇਜ 4 ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੋਜ, ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਧਾਰਨ (ਐਸਾਈਟਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।- ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ

ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਸਟੇਜ 4 ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

  1. ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ: ਦਿਨ ਭਰ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  2. ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ: ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
  3. ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ: ਰਿਫਾਇੰਡ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਚੁਣੋ।
  4. ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘਟਾਓ।

ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਸਟੇਜ 4 ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?

  1. ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ: ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
  2. ਲੂਣ ਘਟਾਓ: ਲੂਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘਟਾਓ।
  3. ਡੱਬਾਬੰਦ ​​ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਾਸ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲੂਣ (ਸੋਡੀਅਮ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
  4. ਤਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ: ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਸਮੋਸੇ, ਪਕੌੜੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।
  5. ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੰਡ: ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਸੋਡਾ, ਖੰਡ, ਗੁੜ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲਾਲ ਮੀਟ: ਬੀਫ, ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਸੂਰ ਵਰਗੇ ਲਾਲ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਮੀਟ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਜਿਗਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੱਛੀ, ਟੋਫੂ, ਦਾਲਾਂ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਰਹਿਤ ਪੋਲਟਰੀ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ: ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣਾ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ: ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾਪਾ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਦੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ: ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

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